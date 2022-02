Sampdoria, intervento al ginocchio riuscito per Gabbiadini

Le condizioni dell'attaccante blucerchiato

Nella giornata di oggi Manolo Gabbiadini si è sottoposto a un intervento chirurgico, dopo che il 6 febbraio nella partita contro il Sassuolo si era procurato una lesione del legamento del ginocchio sinistro. Come ha fatto sapere lo stesso attaccante tramite il suo account Instagram, l'intervento al quale si è sottoposto a Bologna, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, è perfettamente riuscito. Per l'attaccante adesso l'obiettivo è quello di presentarsi in piena forma ai nastri di partenza della stagione 2022/23.