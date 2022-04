Sampdoria, la carica dei tifosi per il derby: “Compatti e decisi. Avanziamo insieme!”

L'appello dei tifosi blucerchiati

La Sampdoria affronterà una settimana decisiva per la salvezza. Nel derby di sabato contro il Genoa, i blucerchiati si giocano tutto: in caso di vittoria potrebbero fare un passo decisivo verso la permanenza in Serie A, mentre se dovesse arrivare una sconfitta le cose si complicherebbero ulteriormente, visto anche il calendario non facile.