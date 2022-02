Sampdoria, la Curva Sud alla FIGC: “Stadi aperti al 100% e prezzi popolari”

Il comunicato della Curva Sud della Sampdoria

Nella giornata di oggi la parte più calda del tifo sampdoriano ha fatto un appello alla FIGC . La Curva Sud blucerchiata ha infatti pubblicato un comunicato in cui pretende l'apertura degli stadi con la massima capienza e prezzi popolari per i biglietti. Ecco il pensiero dei tifosi:

"Il presidente della FIGC negli ultimi giorni ha parlato di "piano industriale" per aiutare il calcio italiano. È veramente questa la soluzione? Riteniamo sia indispensabile riportare l'attenzione sull'elemento fondamentale: i tifosi. La componente base del calcio è l'emozione. Senza tifosi il calcio perde il suo cuore (gli stadi vuoti durante la pandemia ne sono stati ulteriore conferma). Bisogna andare nella direzione dei tifosi con iniziative serie e concrete. Stadi nuovamente aperti al 100%, riaccogliere i tifosi allo stadio con la percentuale di riempimento degli spalti al 100%. Nessuno ha dimenticato i danni causati dalla pandemia, ma ci domandiamo come sia possibile che fra i principali campionati europei, siamo rimasti gli unici con restrizioni severe come quelle attualmente in vigore."