Sampdoria, la Federclubs chiama i tifosi allo stadio: “Onoriamo la Coppa Italia”

La federazione dei club blucerchiati chiama a raccolta i tifosi per la Coppa Italia

La Sampdoria scende in campo stasera per il match di Coppa Italia contro il Torino . I blucerchiati sono reduci dall'entusiasmante vittoria del derby contro il Genoa . La Federclubs , federazione dei club blucerchiati, ha chiamato a raccolta i tifosi per la gara di oggi tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"In vista del l’importante match di questa sera rinnoviamo l’invito - per chi ritiene adeguate le normative vigenti - a tornare allo stadio assieme a noi: abbiamo ancora negli occhi la festa di venerdì, la magia di essere tornati per una notte a prima del Covid… non fermiamoci qui! La Coppa Italia è una competizione a cui noi Sampdoriani siamo da sempre legati… onoriamola seguendo dal vivo i nostri ragazzi!".