Sampdoria, Lanna: “Dobbiamo essere una grande famiglia. Ho fiducia in D’Aversa”

Marco Lanna , neopresidente della Sampdoria , ha tenuto la sua prima conferenza stampa da patron blucerchiato. L'ex giocatore ha espresso tutta la sua emozione per questo incarico e ha parlato degli obiettivi presenti e futuri del club. Ecco le sue parole.

UNA GRANDE FAMIGLIA - "Ho accettato questo incarico in un momento di difficoltà per la Sampdoria, ci ho messo la faccia, ho fatto una scelta di cuore. I nostri obiettivi sono molteplici: mantenere la categoria e arrivare, sul piano economico, sulle nostre gambe alla fine della stagione. Sono convinto di potercela fare, assieme a tutte le componenti: società, squadra, stampa, tifosi. Su questi ultimi esprimo un forte desiderio, quello di poterli riavvicinare alla squadra. Dobbiamo tornare ad essere una grande famiglia come ai tempi del presidente Mantovani".