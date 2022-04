Sampdoria, Lanna: “Siamo in un momento delicato. Nel derby servirà lucidità”

Le parole del patron blucerchiato

Marco Lanna , presidente della Sampdoria , ha parlato in occasione della presentazione del Torneo Ravano in un'intervista rilasciata a Primocanale, intervenendo inoltre sul derby di domani contro il Genoa . Queste le sue parole:

TORNEO RAVANO - "È un torneo con il quale sono cresciuto assieme, nell'85 avevo 17 anni. Anche dopo la morte del Presidente, la famiglia ha migliorato e ampliato il torneo. Grandissimo lavoro per farlo diventare multidisciplinare e con tante iniziative per insegnare ai bambini non solo lo sport, ma quasi l'educazione civica. È una cosa bellissima, la Sampdoria lo ha appoggiato in pieno e lo appoggerà sempre di più, credo che sia un patrimonio blucerchiato. Importante che i bambini si divertano, imparino, sia un momento di svago, gioia e crescita per tutti quanti".