Sampdoria, l’ex ds di Sabiri: “Con Giampaolo può crescere tanto. L’ho convinto a…”

Le parole dell'ex direttore sportivo del giocatore

Abdellhamid Sabiri è l'uomo che ha deciso il derby della Lanterna col gol che ha mandato in estasi i tifosi blucerchiati. Il centrocampista della Sampdoria , oltre a ad aver segnato la rete decisiva, è stato il migliore in campo con i suoi dribbling e le sue giocate. A parlare del talentuoso giocatore ci ha pensato Fabio Lupo , ex direttore sportivo del giocatore ai tempi dell' Ascoli . Queste le sue parole a Il Secolo XIX:

"Gli era arrivata un’offerta molto importante dall’Arabia ma l’ho convinto a non accettare. Gli dissi di credere in me e soprattutto in se stesso e di non andare perché poteva fare molto bene in Europa. Dopo il derby gli ho scritto: ‘Visto che non sbagliavo?”. Conosco bene e stimo Giampaolo, con lui Sabiri può crescere tanto. Nel rombo di Marco può fare il trequartista, la punta e pure la mezzala. Anche da esterno sta facendo bene. Ha tecnica, forza ma la dote migliore è il tiro, imprevedibile, da fermo e su azione. E poi non ha paura, nei momenti più caldi è la sua forza".