Sampdoria, Magnani: “Voglio fare il salto di qualità. Arrivo in un club storico”

Le parole del nuovo difensore blucerchiato

Il nuovo acquisto della Sampdoria Giacomo Magnani andrà a rinforzare il reparto difensivo di Marco Giampaolo . Il giocatore ex Hellas Verona è sceso già in campo in Coppa Italia contro la Juventus e nella giornata di oggi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club blucerchiato, spiegando le sensazioni al suo arrivo e i suoi obiettivi futuri con la nuova maglia. Ecco le parole:

"Ho sensazioni positive, arrivo in un grande club, storico. Sono stato accostato tante volte alla Sampdoria, ho sempre desiderato che la cosa andasse in porto e finalmente ci siamo riusciti. Il mio obiettivo è quello di dare una mano a squadra e società e portare a termine questa stagione nel migliore di modi. Personalmente spero di riuscire a fare qui quel salto di qualità che inseguo da un po’ di tempo. Il mio numero di maglia? Il 23 e il 6 sono i miei numeri preferiti, ma giustamente erano occupati. Ho scelto il 26 perché è una data importante per me a livello famigliare".