Sampdoria, alle 17 manifestazione dei tifosi. E a Bogliasco si sostiene la squadra

Oggi pomeriggio, per la precisione alle 17, i tifosi della Sampdoria si riuniranno in una manifestazione di "sensibilizzazione nei confronti della famiglia Mondini/Garrone". Lo riferisce l'edizione online de Il Secolo XIX.

I dettagli della vicenda

I supporters blucerchiati, nel dettagli, si ritroveranno sotto la sede della Erg in Via De Marini. La richiesta a Edoardo Garrone, ex patron della squadra, è di risolvere la situazione di cui è ritenuto responsabile per aver ceduto il club a Massimo Ferrero nell'estate del 2014. Intanto, a Bogliasco, "La Sud" ci ha tenuto a far sentire il proprio supporto alla squadra pubblicando uno striscione col seguente messaggio: "Voi pensate a correre, picchiare e fare gol...noi saremo al vostro fianco".