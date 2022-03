Sampdoria, mattinata di test in famiglia: presenti anche i tifosi

Test in famiglia per la squadra di Giampaolo

La Sampdoria è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia. La squadra di Giampaolo dovrà lottare ancora per ottenere la salvezza. Nella mattina di oggi, i blucerchiati hanno svolto un test in famiglia con una formazione mista tra prima squadra e Primavera. In rete sono andati Fabio Quagliarella, Francesco Caputo e Giangiacomo Magnani.