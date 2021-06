Sampdoria, per il successore di Ranieri c’è un tecnico emergente

La dirigenza blucerchiata ha poco tempo per trovare il successore di Ranieri

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e la dirigenza stanno dialogando molto per individuare il successore di Claudio Ranieri. Il tecnico nuovo della squadra blucerchiata potrebbe essere ufficializzato nelle prossime visto che a sorpresa è spuntato di prepotenza il nome di Alessio Dionisi, che ha appena portato l'Empoli in serie A. Sembrano abbandonate le piste Giampaolo e Iachini, in ribasso le quotazioni di Gotti e D'Aversa, come riporta primocanale.it .La principale controindicazione per il quotato allenatore dell'Empoli (41 anni, toscano di Abbadia San Salvatore, residente da tempo a Varese) considerato un emergente, seguito anche da Sassuolo e Verona, riguarda il contratto in essere ancora per una stagione con la società di Fabrizio Corsi, che non sembra entusiasta di perdere il tecnico della promozione. Perciò la società blucerchiata, se vorrà ingaggiare Dionisi, dovrà versare un indennizzo in denaro o in giocatori al club toscano.