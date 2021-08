Sampdoria, ponte Morandi: alle 11.36 stop allenamento e minuto di raccoglimento

Tre anni sono passati da quel 14 agosto, quando 43 persone persero la vita nel crollo del Ponte Morandi che scosse non solo la città di Genova ma anche tutto il Paese.

La Sampdoria non dimentica. Questa mattina Roberto D’Aversa ha deposto 43 rose bianche in memoria della tragedia di ponte Morandi del 14 agosto 2018. «Un pensiero per le vittime, per i loro cari, per tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo dramma a nome del presidente, della società e della squadra», ha dichiarato il mister blucerchiato nel terzo anniversario del crollo. L'allenamento di questa mattina è stato interrotto per un minuto di raccoglimento alle 11.36, stessa ora del crollo del ponte Morandi.