Sampdoria, primo allenamento dell’anno: Vieira e Torregrossa in gruppo

I blucerchiati si preparano in vista del primo match del 2022

Ronaldo Vieira ed Ernesto Torregrossa si sono allenati con i compagni, dopo i rispettivi infortuni che li hanno tenuti fuori dal rettangolo verde per diverso tempo. Si sono allenati in palestra Adrien Silva, Albin Ekdal e Valerio Verre. I due centrocampisti centrali dovrebbero essere disponibili per giovedì, mentre l'ex Hellas Verona invece sarebbe ancora in dubbio per il ritorno in campo dopo le festività.