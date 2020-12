Sampdoria, Ranieri: “A Verona la vittoria del gruppo. Candreva? Pausa di riflessione…”

La Sampdoria scaccia le ombre, torna a vincere a Verona dove non si imponeva dal 3-0 del 6 marzo 2016. L’analisi a fine gara del tecnico doriano Claudio Ranieri dopo il successo ai microfoni di Sky: “E’ stata la vittoria della squadra quella che ha lottato lo scorso anno ottenendo la salvezza. Ritengo appunto il successo di Verona del mio gruppo. Una vittoria su un campo difficile che volevamo visto che da tempo non portavamo punti pur giocando bene. Candreva? Gli ho dato una pausa di riflessione adesso vediamo in settimana. Ramirez? E’ un giocatore meraviglioso ma certe volte gira a vuoto e si arrabbia con l’arbitro, ha fatto un inizio campionato strepitoso poi si è perso e ho preferito toglierlo dal campo. Oggi ha fatto bene”