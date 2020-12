Sampdoria, Ranieri: “Con il Milan servirà la gara perfetta. Loro dipendenti da Ibra? Macchè…”

Partita sulla carta proibitiva per la Sampdoria di Ranieri, che domenica sfiderà il Milan capolista. Claudio Ranieri però ha la ricetta perfetta: “Ci vorrà una Sampdoria perfetta, che non sbaglia nulla, che riesce a restare compatta e a fare la sua partita, perché sappiamo fare delle ottime partite. Contro la capolista sarà una partita spero bellissima – svela il tecnico della Samp nella conferenza di vigilia – , dovremmo dare prova di noi stessi, di compattezza e mostrare spirito di sacrificio. Ho visto anche ieri sera la partita contro il Celtic, hanno fatto una partita meravigliosa. Attaccano gli spazi in velocità, giocando ad uno due tocchi. Ricercano sempre la profondità, il goal. Sarà veramente una gran bella partita, almeno me lo auguro”. Poi ancora sul Milan: “Non vedo una squadra dipendente da Ibra ma che gioca molto bene a calcio, dovremo lottare per 90 minuti”.

GARA PERFETTA

Il tecnico blucerchiato si sofferma anche sulla questione infortuni: “Ho recuperato Colley, ma devo valutare bene perché ha fatto pochi allenamenti e non so se lo posso impiegare per 90′ o meno. Aspetto ancora qualche ora per decidere. Tutti gli altri sono a disposizione tranne Keita, che spero di recuperare prima della sosta natalizia”.