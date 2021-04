Sampdoria, Ranieri: “Con il Sassuolo abbiamo sempre perso, servirà…”

Il tecnico della Sampdoria Ranieri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Sassuolo

Da quando è arrivato alla Sampdoria, ClaudioRanieri ha tolto dalle sabbie mobili una squadra che ha navigato per tempo nei bassifondi della classifica, rigenerandola con un’impronta ben distinta. Il tecnico dei blucerchiati ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Sassuolo, davanti in classifica di sette punti: “Con il Sassuolo abbiamo sempre perso, sia l’anno scorso che durante questa stagione e solo per un gol, se non ricordo male. Purtroppo andiamo sempre vicini a strappare il risultato, ma non ci riusciamo. È una squadra di giocatori dotati di grande tecnica, giocano molto bene a uno o due tocchi ed è molto difficile pressarli. Dovremo fare davvero una grande partita”.