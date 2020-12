Sampdoria, Ranieri: “Contro il Sassuolo una gara difficilissima ma vogliamo far punti. Io e De Zerbi diversi”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, presenta in conferenza stampa il complicato test di fine anno contro il Sassuolo: “Ho la percezione che stiamo facendo bene, i 6 punti conquistati nelle ultime due partite ci hanno dato tranquillità. Domani giocheremo una partita molto complicata, contro una squadra che gioca a memoria. Ci sarà da soffrire e dovremo restare compatti, ma vogliamo far punti. De Zerbi? Abbiamo due filosofie diverse ma è un ottimo allenatore, sta facendo un grande lavoro al Sassuolo. Lui ama tenere la palla – dichiara Ranieri in conferenza – , io preferisco emozionare i nostri tifosi proponendo un calcio verticale”.