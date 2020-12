Sampdoria, Ranieri: “Il Verona è un avversario tosto, non lascia respiro”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri presenta la partita di domani contro il Verona di Juric: “L’anno scorso il Verona è stato una sorpresa – afferma il mister doriano in conferenza stampa – , e anche in questo avvio di stagione l’undici scaligero ha confermato quanto fatto di buono in passato”.

TURN OVER – Ranieri pensa a dei cambi per la gara contro i veneti: “Ci saranno delle rotazioni, voglio tenere il gruppo unito e non è facile giocare ogni tre giorni – spiega l’ex allenatore del Leicester – dal punto di vista atletico vedo bene i ragazzi, magari ci sono un po’ mancati i risultati ma dobbiamo continuare a giocare in questo modo. L’importante sarà andare a mille all’ora”.

NAPOLI – Inevitabile ritornare con la mente alla dolorosa sconfitta di Napoli: “Non bisogna pensare né alle vittorie né alle sconfitte, ma pensare ad affrontare i match uno per volta – dichiara Ranieri – . Credo che contro il Napoli abbiamo disputato una buonissima partita. Adesso andremo ad affrontare una squadra che è in gran forma, aggressiva e che non ti lascia mai tempo per respirare”.