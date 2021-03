Sampdoria, Ranieri: “Siamo in una posizione di classifica privilegiata, ma negli ultimi match raccolti pochi punti”

Domenica la Sampdoria di mister Claudio Ranieri tornerà in campo per la sfida al Torino di Nicola, reduce dalla bella vittoria ottenuta a metà settimana contro il Sassuolo. Ranieri ha presentato ai canali ufficiali del club ligure il duello con i granata: “Attualmente siamo in una posizione di classifica privilegiata, però questa è una partita molto delicata. Stiamo molto bene, meglio dell’anno scorso. Valutiamo settimana per settimana e abbiamo dei dati quasi perfetti: contro il Torino sarà la prova del nove”. Ranieri chiede però un cambio di marcia ai suoi: “La squadra ha fame di punti. Abbiamo fatto solo due pari nelle ultime cinque partite e questo non rispecchia il nostro valore. Considero la prestazione di Bologna positiva, anche se abbiamo preso due gol da incoscienti”. Infine un pensiero sulla campagna della Lega Serie A e di UNAR Keep Racism Out: “Ognuno di noi deve essere sensibile a questo tema. Il razzismo non c’è negli stadi, anche perché ormai sono vuoti, ma è presente nella società. Siamo tutti uguali”.

Sampdoria, Ferrero furioso: “Manco da 5 gare e non facciamo risultati. Futuro Ranieri? Devo parlarci…”