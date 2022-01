Sampdoria, Sensi in stallo: spunta un’altra ipotesi di mercato

Il centrocampista dell'Inter potrebbe rimanere in nerazzurro

Come riferisce La Repubblica, la Sampdoria si sta guardando intorno per trovare un'eventuale alternativa nel caso in cui il centrocampista dovesse restare all'Inter anche nella seconda parte di stagione. Le attenzioni si sono rivolte ad Hamed Junior Traoré, giocatore del Sassuolo, ovvero di una società "amica" di mercato della Samp. Traoré in questo momento è impegnato in Coppa d'Africa con la Nazionale della Costa d'Avorio.