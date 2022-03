Sampdoria, Sensi: “Sono in un grande club. Non mi pento della scelta di venire qui”

Le parole del centrocampista blucerchiato

Stefano Sensi è stato uno degli innesti della Sampdoria nella scorsa sessione di mercato. Il centrocampista è arrivato in prestito dall' Inter ed è stato fortemente voluto dal tecnico Marco Giampaolo , grazie alla sua qualità che può dare alla squadra. Il blucerchiato, fresco di convocazione per i playoff con l' Italia , ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato della scelta di approdare alla Samp. Queste le sue parole:

"La posizione in classifica non è quella che ci aspettavamo, ma sono contento e rifarei questa scelta. Sono in una grande squadra e sono felice. Tutti mi hanno dato una buona parola per la Sampdoria e mi hanno invitato a venire. Io la mia scelta l'avevo già fatto e sentire certe parole da Mancini, Giampaolo e gli altri è stato solo un incentivo in più".