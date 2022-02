Sampdoria, Sensi: “Un destino segnare al Ferraris. Nazionale? Penso solo alla salvezza”

Le parole del centrocampista blucerchiato

"È stato un debutto bellissimo. Sono molto contento per il gol. Sono contento per la vittoria. Abbiamo lavorato bene e ci siamo presi questi tre punti. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo messo insieme le idee del mister. Mi ha parlato e penso che a parte il modulo e le idee sono buone, è importante il carattere che ci abbiamo messo. È destino segnare qui. Caputo lo conosco, abbiamo la stessa filosofia di calcio. Cerchiamo le triangolazioni, sono quelle giocate che creano superiorità e oggi ci siamo riusciti. Ci sono tante cose che contano, la principale è la salvezza della Sampdoria. Ho voluto fortemente venire qui è una rampa di rilancio: ho voglia di giocare e la Sampdoria era perfetta per me".