Sampdoria, serve un attaccante: idea Jovic ma ci sono alternative

La Sampdoria si trova alle prese con l'infortunio di Gabbiadini

La Sampdoria è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco specie dopo l'infortunio di Gabbiadini che rischia un lungo stop dopo il probabile interessamento dei legamenti della caviglia. Secondo quanto riporta Sky, il sogno dei blucerchiati è Jovic del Real Madrid. Un colpo che farebbe entusiasmare la piazza. Oltre a Jovic c’è un’altra suggestione che porta allo svincolato Frank Ribery ma al momento il presidente Ferrero non sembra convintissimo. Il ds Faggiano segue anche l'ex genoano Gianluca Scamacca che potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo. Si pensa - per rafforzare gli altri reparti - all'olandese di origini angolane Tony Vilhena del Krasnodar, oppure il più accessibile Emanuele Ndoj del Brescia. Ma la società si aspetta novità importanti sul fronte delle cessioni vantaggiose: al momento sia Thorsby che Damsgaard non sono stati ceduti, per mancanza di corrispondenza tra domanda e offerta, e se sul piano tecnico è un'ottima notizia, su quello economico l'immobilismo potrebbe mettere a rischio gli equilibri di bilancio. Ieri Lorenzo Tonelli è tornato ad Empoli, dove si era affermato sotto la guida di Maurizio Sarri, a titolo definitivo. Lo ha comunicato ufficialmente la Sampdoria.