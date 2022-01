Sampdoria, sfumano due obiettivi di mercato

La società blucerchiata non è riuscita a pizzare i due colpi

La Sampdoria era in cerca di giocatori che potessero rinforzare il reparto offensivo di Marco Giampaolo . I nomi più caldi delle ultime ore erano quelli di Samu Castillejo e Gregoir Defrel . La società blucerchiata non è riuscita a trovare gli accordi per il loro approdo a Genova.

Per quanto riguarda Castillejo, dopo i tentativi da parte di Milan e Samp di convincere lo spagnolo a trasferirsi in blucerchiato, il fantasista ha scelto di rimanere a Milano. Da valutare se i blucerchiati punterà su qualcun altro. Discorso diverso per Defrel: al termine del summit, il Sassuolo ha confermato la permanenza dell'attaccante francese al club neroverde. Non è stato infatti trovato l'accordo tra le due parti.