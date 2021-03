Sampdoria, Quagliarella: “Quasi 21 anni fa il mio esordio. Sono ancora qui ma non penso solo ai gol…”

493 presenze in Serie A. Fabio Quagliarella si conferma tra i giocatori più longevi del massimo campionato italiano. Eguagliato Andrea Pirlo, ora allenatore della Juventus, e “festa” dopo il successo della sua Sampdoria contro il Torino nell’ultimo turno della competizione. Ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato, il bomber ha commentato questo traguardo addolcito tra tre punti davvero importanti per i liguri.

Quagliarella: “Quasi 21 anni fa l’esordio e ancora rincorro il pallone…”

“Quasi 21 anni ho fatto il mio esordio, eppure sono qui che rincorro il pallone”, ha esordito Quagliarella commentato la sua grande longevità. “Ci sono delle partite in cui bisogna sacrificarsi per il gruppo. Ci sono dei momenti in cui bisogna aiutare la squadra e altri dove la squadra deve aiutare l’attaccante a fare gol. Penso che questo sia lo spirito giusto per andare avanti”.

Analizzando la vittoria contro il Torino: “Sapevamo sarebbe stata una partita in cui bisognava sacrificarsi e aiutare la squadra, in alcuni momenti della stagione è così. Bisognava sapere soffrire e lo spirito mostrato era quello giusto. Abbiamo fatto una grande azione prima del gol. Davvero, bravi tutti. Nel primo tempo abbiamo avuto delle belle occasioni e le abbiamo sfruttate: una con Ekdal, poi il gol e il mio palo. Nel secondo, invece, è stata una partita un po’ più di sofferenza. Difensori e centrocampisti hanno fatto davvero una grande prova, concedendo poco e niente al Toro. Questa era una vittoria fondamentale, perché il Torino era in ripresa. Non è una squadra da quelle posizioni (zona retrocessione ndr). Sapevamo di dover vincere, non eravamo in una posizione tranquilla ma ora voglio arrivare il prima possibile a 40 punti per poi fare un finale di campionato sereno”, ha concluso Quagliarella.