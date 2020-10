Sampdoria, Ranieri: “Oggi grande partita ma restiamo umili. Non vogliamo più soffrire come in passato”

Mister Claudio Ranieri è intervenuto nella conferenza post partita di Sampdoria-Lazio, gara che ha visto trionfare i genovesi sui biancocelesti:

LE PAROLE DI RANIERI

“Non vogliamo più soffrire, lo ha detto anche il nostro presidente”. È un’altra Sampdoria quella vista nelle ultime due partite e Ranieri lo sa: “Abbiamo preso dei giocatori esperti e speriamo di non dover soffrire. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restare umili come lo siamo stati oggi, giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Essere consapevoli della nostra forza ma essere umili è la cosa che mi interessa più di tutto”. Ranieri ha poi precisato che la Lazio aveva delle assenze importanti: “A loro mancavano dei giocatori. C’era Immobile squalificato e dei giocatori che hanno avuto dei problemi fisici per cui Inzaghi non ha potuto schierare la sua formazione migliore però noi abbiamo fatto una buona gara di coraggio e consapevolezza. Abbiamo lasciato qualche occasione di troppo alla Lazio ma sappiamo che hanno giocatori magnifici. La vittoria di oggi per 3-0 ci fa dimenticare la sconfitta con il Benevento”.