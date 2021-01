Sampdoria, Ranieri: “Vogliamo chiudere bene il girone d’andata. Con il Parma servirà determinazione”

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma: “Ricordo quando allenai i ducali tanti anni fa, andai a metà febbraio, ci davano tutti per spacciati e riuscimmo a salvarci. D’Aversa sta riprendendo un filo logico perso dall’anno scorso, qui perdemmo 1-0 e al ritorno vincemmo 3-2 dopo il 2-0 iniziale del Parma. La chiave della partita sarà la nostra determinazione. Domani chiuderemo il girone d’andata e poi ci aspetta subito la Juventus, abbiamo 23 punti ma vogliamo ancora migliorare, i tifosi devono essere orgogliosi di noi. Chi va in campo in questo periodo mi dà garanzie, poi è ovvio che quando si vince c’è più fiducia”.