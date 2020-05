Sané al Bayern Monaco: la 10 di Robben per convincerlo

Leroy Sané e il Bayern Monaco, il matrimonio potrebbe farsi nella prossima finestra di mercato anche se non sono pochi i nodi da sciogliere.

Il calciatore del Manchester City è tornato nell’orbita dei tedeschi ma a causa dell’emergenza coronavirus e la crisi economica sono sorte delle complicanze. Il giocatore sarà quasi sicuramente costretto a diminuirsi l’ingaggio e accettare anche il 30% in meno di quanto percepisce attualmente, fatto che potrebbe essere “compensato” in un altro modo molto curioso. Infatti, come riportato dal Mirror nelle scorse ore, il Bayern Monaco potrebbe offrire la maglia numero 10 che fu di Arjen Robben pur di convincerlo a firmare. Un gesto, questo, che sancirebbe l’addio di Philippe Coutinho, calciatore che indossa in questo momento quel numero di maglia e che a quel punto non verrebbe riscattato dai bavaresi dal Barcellona.