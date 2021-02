Festival di Sanremo, Amadeus: “Ibrahimovic è da scoprire”. E lo svedese…

Oggi è andata in onda la presentazione del Festival di Sanremo 2021. Come risaputo, oltre alla già nota conduzione di Amadeus che sarà spalleggiato dall’amico Fiorello, al teatro Ariston salirà sul palco anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che sarà presente nelle cinque serate della manifestazione canora. Il conduttore del Festival Amadeus ha parlato della presenza di Ibrahimovic: “E’ un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Cosa farà lo svedese? Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Lo scoprirete”. Rapida la risposta dello svedese: “Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record”.