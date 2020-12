Sassuolo, Boga: “Covid? Mi sentivo mancare il respiro quando acceleravo. Puntiamo all’Europa League”

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Parisien: “In Emilia ho trovato una stabilità che mi era mancata in carriera, lo si nota anche dalle mie prestazioni in campo. De Zerbi è importante per me, mi aiuta e mi incoraggia. Ha detto che sono simile a Messi nel dribbling, ma io preferisco tenere la testa sulle spalle. Il Covid? Nelle prime partite mi sentivo mancare il respiro quando acceleravo, oggi non ho postumi fisici. Dove può arrivare il Sassuolo? Puntiamo all’Europa League senza porci limiti”.