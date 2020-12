Sassuolo, Carnevali: “Annata difficile ma in campo ci siamo tolti tante soddisfazioni. Adesso vogliamo l’Europa”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto un bilancio del 2020 ai canali ufficiali del club emiliano: “È stata un’annata difficile, il primo pensiero è sempre stato tutelare la salute. Poi abbiamo dato spazio anche al campo e le cose per noi sono andate bene. Europa? Il presidente Squinzi aveva voglia di migliorarsi sempre, l’Europa è un nostro desiderio e contiamo di arrivarci il prima possibile. Ci siamo tolti delle soddisfazioni mandando in Nazionale diversi calciatori come Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari”.