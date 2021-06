Sassuolo, Carnevali: “Locatelli richiesto dalla Juventus, Raspodori dall’Inter”

Il Sassuolo ha diversi talenti che fanno gola a tanti club

Il Sassuolo è il club più ricco di talenti e sono molti i club di prima fascia che cercano di trattarli con l'ad neroverde Giovanni Carnevali. Lo stesso dirigente oggi a Rimini per l'inizio del calciomercato ha condiviso un suo pensiero sulle trattative partendo da Locatelli: "La Juventus l'ha chiesto, abbiamo già avuto dei contatti, ma in questo momento c'è grande competizione per Locatelli e si tratta di un'operazione non semplice. Arriverà il momento per tutti di fare le scelte migliori. 40 milioni non bastano? L'altro giorno non scherzavo, perchè le trattative che stiamo portando avanti sono su questi valori e con l'Europeo stanno crescendo. Siamo in una situazione un po’ così, c’è anche Raspadori in Nazionale che è un classe 2000 e abbiamo avuto già richieste. Abbiamo Boga, abbiamo diversi giocatori richiesti. La nostra intenzione è di fare pochissime cessioni, abbiamo venduto Marlon, potremmo già essere a posto per il bilancio. Vediamo, sta iniziando ora il momento caldo”. Berardi? "E' nel mirino di club esteri ma non ho avuto contatti col Milan che non l0 ha richiesto". Carnevali conferma che su Raspadori c'è l'Inter “Ne ho parlato con l’amico Marotta. È giovane e di prospettiva, non pensiamo di cederlo. Con l’Inter abbiamo un rapporto ottimo. Il desiderio è anche quello: se riusciamo a far sì che i giocatori rimangano in società italiane, ci fa piacere perché valorizzano il campionato. Ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono completamente diverse”.