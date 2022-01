Sassuolo, Carnevali: “Lucca e Moro li seguiamo. Richieste per Scamacca e Frattesi”

Le parole del dirigente neroverde

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del mercato sia in entrata che in uscita del club neroverde. Il dirigente ha parlato delle situazioni di Scamacca e Frattesi e dei due obiettivi di mercato di entrata Lucca del Pisa e Moro del Padova ma che gioca a Catania. Ecco le parole rilasciate dopo l'assemblea di Lega Serie A: "Lucca è un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no".

MORO - Carnevali sulla punta di proprietà del Padova ha detto: "Moro lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova. C'è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere". L'attaccante del Catania ai microfoni di Catanista News sul futuro: "I giornali li leggo ma non moltissimo, devo dire che anche a novembre quando già si sentiva parlare di possibili accostamenti, fino a quando non è qualcosa di concreto ho detto al mio procuratore di non dirmi niente e voglio continuare su questa strada, ma penso sia inutile parlarne prima del tempo e ascoltare troppo, è meglio invece dedicare più tempo al campo per andare sempre avanti. In qualunque posto andrò Catania mi restareà nel cuor anche perché è la prima esperienza vissuta dai grandi e da protagonista diciamo, mi ricorderò sempre di questo periodo che sto vivendo”.

SCAMACCA & FRATTESI - Domani Ciervo svolgerà le visite mediche e sarà un nuovo giocatore neroverde. Intanto sulla permanenza di Scamacca e Frattesi nel mirino dell'Inter, Carnevali ha detto: "Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Ci sono richieste dall'Italia ma possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c'è anche il mercato estero".