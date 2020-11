Sassuolo, Carnevali: “Speriamo di raggiungere la Champions, lo dobbiamo al presidente”

Mentre il Sassuolo ricarica le pile in vista della ripresa del campionato, l’uomo mercato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha parlato dei traguardi raggiunti dal club emiliano, tra cui far arrivare diversi giocatori in Nazionale: “Per noi già è una cosa importante che ci siano tre giocatori in Nazionale poi se gioca Berardi è ancora meglio – spiega ai microfoni di Sky il dirigente – . Siamo felici di questa giornata perchè avere la Nazionale che si allena nel nostro centro sportivo e poi gioca al Mapei Stadium è un grande onore in una giornata come questa con la ricorrenza e l’intitolazione a via Giorgio Squinzi e al campo Adriana Spazzoli”. Carnevali ha citato poi il grande sogno del Sassuolo: “Proveremo a raggiungere la Champions, lo dobbiamo. Cercheremo di fare il massimo per cercare di esaudire questo il desiderio del presidente Squinzi perché noi siamo convinti che lui dall’alto ci guarda e ci sostiene. Ci dà un aiuto per questi risultati che speriamo siano sempre vincenti”.