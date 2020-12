Sassuolo, Consigli: “È bello vincere anche soffrendo. Gli avversari ci studiano, fatichiamo a fare il nostro calcio”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli analizza la vittoria contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento perchè era una partita con un alto quoziente di difficoltà, le grandi annate passano da vittorie dure come quella di oggi. Le parate? Mi fanno sfogare un po’, siamo impostati per proporre e adesso sappiamo anche soffrire. È da un po’ che non riusciamo a giocare come sappiamo, gli avversari ci studiano e abbiamo diverse assenze, ma è bello vincere le partite anche così”.