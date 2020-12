Sassuolo, De Zerbi: “Buona classifica, ma mi interessa ritrovare il bel gioco. Domani torna Caputo”

Una classifica decisamente da sogno, risultati importanti e tanta fiducia, così il Sassuolo di De Zerbi ha alimentato i sogni dei propri tifosi. Allo stesso tempo, le ultime giornate hanno evidenziato una scarsa brillantezza e tanti infortuni hanno interrotto le rotazioni della rosa di De Zerbi: “Stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni e quelli che non erano brillanti stanno tornando a essere i soliti – dichiara fiducioso l’allenatore del Sassuolo nella conferenza pre-Fiorentina – , questo passa dalla volontà e dal desiderio di tutti. Il risultato è più facile ottenerlo giocando bene a calcio, noi dobbiamo arrivare alla vittoria senza mai trascurare quello che è il nostro dna”.

“SODDISFATTO DELLA CLASSIFICA, MA…”

Classifica bella, ma non è l’interesse principale di De Zerbi: “Siamo soddisfatti dei punti che abbiamo ma non è una cosa che mi interessa più di tanto in questo momento, la cosa più importante è recuperare i giocatori infortunati e quelli che sono meno lucidi in questa fase – spiega il tecnico bresciano – , la nostra volontà è quella di tornare a giocare bene, creando tante occasioni. Anzi, essendo in alta classifica dobbiamo rischiare ancora di più in situazioni come l’uno contro uno: andrà tentato più spesso”.

FIORENTINA – Il Sassuolo domani dovrà guardarsi le spalle dalla possibile reazione della squadra di Prandelli, reduce dalla disfatta di Bergamo: “È il match più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani usciremo dal campo senza punti – dichiara l’allenatore dei neroverdi – . L’ho già detto alla squadra e non mi stancherò di ripeterlo. Mi aspetto una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti in rosa, dobbiamo alzare la soglia di attenzione”.

RECUPERI – De Zerbi finalmente potrà contare su Caputo: “Domani rientrerà, così come lo faranno Defrel e Chiriches, adesso vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene. Questo per noi è molto importante, tranne Ricci saranno tutti a disposizione” – afferma raggiante il mister del Sassuolo – .