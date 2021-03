Sassuolo, De Zerbi: “Con il Napoli avremmo potuto vincere. Udinese? All’andata ci ha creato difficoltà”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese: “L’Udinese ha un’identità ben chiara, ma anche noi. All’andata non abbiamo subito alcuna ripartenza da parte loro – afferma De Zerbi a Sassuolo Channel – . Neanche noi abbiamo fatto grandi tiri in porta all’andata, abbiamo condotto la gara senza essere pericolosi. Abbiamo trovato difficoltà con loro per tanti motivi, domani cercheremo di fare meglio rispetto al match d’andata. Napoli? Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95′, diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c’è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Abbiamo pagato cari alcuni errori e non siamo stati fortunati perché c’è stato un momento della gara dove se fossimo andati sul 3-1 probabilmente l’avremmo vinta”. Poi sui tanti pareggi: “Se ne abbiamo collezionati molti, una volta per un motivo, una volta per un altro, non siamo riusciti a vincere vuol dire che non siamo pronti per alcune cose o i giocatori determinanti non hanno attraversato un bellissimo periodo”.

Sassuolo, Defrel: “Avevamo perso il bel gioco, possiamo giocarcela con tutti”