Sassuolo, De Zerbi: “Ho ritrovato la mia squadra. Milan? Più difficile che affrontare Inter e Juventus”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi presenta in conferenza stampa il big match di domani contro il Milan di Pioli: “Domani affronteremo una squadra che ha un’identità precisa e che ripete sempre le solite prestazioni. Sarà come sfidare Juventus o Inter, probabilmente anche più difficile perchè hanno dalla loro parte un grande entusiasmo visto che sono primi in classifica. Vincere domani ci porterebbe a due punti dalla vetta, questo vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad oggi e deve essere per noi un motivo di orgoglio. Contro la Fiorentina ho rivisto la mia squadra, abbiamo ritrovato tante cose importanti che non vedevo da tempo e ora dobbiamo dare continuità”.