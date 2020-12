Sassuolo, De Zerbi: “Il Benevento non sarà mai un nemico. La classifica? La guardiamo, ma dobbiamo restare solidi”

Il Sassuolo è pronto a riprendere la marcia in campionato dopo il pareggio contro la Roma. Domani i neroverdi sfideranno il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce da un filotto di risultati positivi. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ritrova il club che lo ha lanciato in Serie A come uno dei tecnici emergenti: “Il Benevento non sarà mai un nemico per me – spiega De Zerbi nella conferenza di vigilia – . Sarò sempre grato al presidente, alla sua famiglia, al direttore sportivo e a tutte le persone che mi hanno trattato bene. Domani sarà una gara aperta, il Benevento non è una sorpresa: ha un organico collaudato nel quale sono stati inseriti calciatori di valore”.

RITORNI – De Zerbi si ritroverà per l’ennesima gara stagionale a fare i conti con una rosa ridimensionata dagli infortuni: “Abbiamo dei calciatori fuori fondamentali che dobbiamo recuperare e altri che stanno giocando e che devono recuperare la condizione fisica – dichiara l’allenatore bresciano – . Dobbiamo ritornare presto ad avere un qualità del gioco molto alta però stiamo soffrendo meno e siamo più solidi mentalmente. La cosa positiva è che non ci facciamo condizionare dai momenti della gara”.

OBIETTIVI – “Abbiamo 4 match da giocare da qui alla sosta, la classifica è importante e ci pensiamo ma allo stesso tempo vogliamo mantenere la solidità mostrata fino adesso”.

ROMA – L’allenatore del Sassuolo riavvolge il nastro e torna a parlare del pareggio ottenuto contro la squadra di Fonseca: Non credo che sia sottovalutato il pari di Roma. La partita bisogna dividerla tra prima l’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e potevamo andare in vantaggio e avremmo meritato”.

