Sassuolo, De Zerbi: “Non siamo in un gran momento, ma a Roma possiamo fare risultato”

Il Sassuolo, dopo aver assaggiato la prima sconfitta stagione, si prepara ad un’altra gara molto complicata. Domani la squadra di De Zerbi sarà ospite della Roma di Fonseca allo stadio Olimpico. Il tecnico bresciano, nonostante il periodo non sia dei migliori si dice comunque fiducioso”: Con la Roma non è una partita semplice ma questo non vuol dire che non possiamo fare risultato – dichiara De Zerbi in conferenza – . Non voglio entrare nei discorsi di altre squadre, credo che la sconfitta di Napoli sia stata un’incidente di percorso come è capitato a tutte tranne al Milan. La Roma resta una squadra forte con giocatori forti e una chiara identità, è da prendere come una grande squadra perché lo è a tutti gli effetti”.

“CLASSIFICA GRATIFICANTE”

Il tecnico bresciano commenta la classifica del suo Sassuolo: “Sicuramente è gratificante, è frutto del lavoro fatto finora – spiega De Zerbi ai microfoni di Sassuolo Channel – , ma dico ai giocatori che non dobbiamo guardarla. Noi dobbiamo recuperare la forma, il gioco che ci ha contraddistinto, i giocatori importanti che sono fuori perché il gioco passa attraverso i giocatori. Quando torneremo nel pieno delle nostre potenzialità sarà ancora più bello”. Poi sul momento: “Questo non è un momento brillantissimo per noi e lo dicevo anche prima della sconfitta, questo non vuol dire che non possiamo fare risultato a Roma. dobbiamo stringere i denti, cercando di prendere il più possibile. Cosa ci ha insegnato il ko con l’Inter? Ci ha ricordato che gli episodi spesso possono decidere le partite, abbiamo subito delle reti che erano più che evitabili anche se poi abbiamo reagito bene pur essendo poco pericolosi”.