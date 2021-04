Sassuolo, De Zerbi: “Sampdoria test difficile, ma puntiamo in alto”

De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa il match contro la Sampdoria

Dopo aver espugnato San Siro contro il Milan, il Sassuolo si appresta ad affrontare la Sampdoria nella 33ª giornata di campionato. Il tecnico De Zerbi ha presentato la sfida in conferenza stampa: “In questo periodo la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano abbiamo sofferto la qualità del Milan nel primo tempo, anche dal punto vista tattico. Ci ho messo troppo a fare delle modifiche, ma in ogni caso abbiamo creato occasioni da gol. Poi nel secondo tempo è venuto fuori l’aspetto fisico, abbiamo chiuso la partita in crescendo. Sono venute fuori le conoscenze e lo spirito. Abbiamo vinto meritatamente contro la seconda in classifica”.

SULLA SAMPDORIA – “È una partita difficile come le altre, ma contro la Sampdoria è un test importante, sono subito dietro di noi e hanno sorpassato il Verona. Loro hanno il loro stile, sono aggressivi e possono contare su giocatori di qualità. Per noi è una partita importante, vincendo chiuderemmo il discorso ottavo posto al quale ci teniamo tantissimo. Spingeremo fin quando c’è la speranza di raggiungere la settima in classifica. Loro non sono solo Quagliarella, che è immortale. Hanno Keita Balde in panchina, Gabbiadini, Ramirez, Verre, Candreva, tutti giocatori che sulla trequarti cambiano le partite”.