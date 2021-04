Sassuolo, De Zerbi: “Superlega? Forse non potrò allenare Milan, Inter e Juve”

Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha ribadito la sua posizione contro la Superlega

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan: "La vittoria di oggi è arrivata il 21 aprile, così come quella col Benevento in passato che è stata la migliore in carriera. Abbiamo avuto occasioni importanti anche nel primo tempo. Raspadori? Conoscendolo l'emozione è ancora più forte, abbiamo tanti giovani come lui. È bello vederli migliorare, col tempo acquisiscono maggior convinzione. Fa questi gol perché è forte