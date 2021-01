Sassuolo, De Zerbi: “Voglio vedere una reazione. Nessun caso Djuricic, domani gioca”

Il mister del Sassuolo, Roberto De Zerbi, parla alla vigilia della gara contro il Genoa: “Le critiche che stiamo ricevendo danno l’impressione che stiamo disputando un grandissimo campionato, allo stesso tempo fanno capire che non c’è mai equilibrio. I tanti discorsi che si fanno su di noi non devono limitarci ma caricarci e passarci quella giusta dose di rabbia. Con il Genoa non mi interessa la vittoria, voglio vedere i ragazzi reagire dopo una sconfitta, poi a fine partita vedremo che risultato abbiamo ottenuto. Djuricic? Non esiste nessun caso, domani andrà regolarmente in campo. Momento difficile? Le cose non possono sempre andare bene, le stagioni sono fatte di fasi più facili e altre più complesse”.