Sassuolo, Dionisi: “A Verona ostacolo doppio ma noi siamo una squadra importante”

Il tecnico neroverde al debutto assoluto in Serie A ha presentato la sfida contro il Verona in programma domani sera

VERONA - La prima tappa del Sassuolo in campionato è il Bentegodi e Dionisi avvisa i suoi: "Il Verona ha cambiato come noi il tecnico, ma ha lo stesso sistema di gioco della scorsa stagione. Per noi c'è anche un doppio ostacolo visto che al Bentegodi ci saranno i tifosi gialloblù che sappiamo sono molto calorosi. Però la presenza del popolo dell'Hellas è anche uno stimolo per dimostrare che siamo il Sassuolo, una squadra che ha fatto vedere belle cose negli ultimi anni. Il Verona ha una buona organizzazione di gioco ma noi abbiamo come loro le nostre armi per metterli in difficoltà. Ci manca Berardi che ha ricevuto una botta al piede e salta la sfida con il Verona. Mio esordio? Lo vivo serenamente come negli anni passati anche se la Serie A non è la B e la C. Mi metto in discussione e farlo col Sassuolo è un onore e anche una bella responsabilità".