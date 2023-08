Sassuolo, Dionisi: “Il caso Berardi è chiuso. Testa al campionato”

Difficile prevedere gli sviluppi di una situazione che rischia di condizionare l’intero ambiente. Durante la conferenza stampa di vigilia l’allenatore Alessio Dionisi ha provato a riportare l’attenzione sul campo in vista del match contro i nerazzurri: “Il calendario non è in discesa. L'Atalanta alla prima e il Napoli alla seconda. L’Atalanta è forte e ha giocatori adatti al calcio che attua, per noi sarà difficile perché la mettono su un piano diverso dal nostro. La partita di Coppa Italia non mi ha dato le risposte che mi aspettavo. Abbiamo vinto, ma non siamo stati squadra come avrei voluto”.