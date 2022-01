Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali

Le scelte dei due allenatori

Alle 16:30 scendono in campo Sassuolo e Genoa. Andriy Shevchenko è ancora in cerca della prima vittoria con il Grifone. Di fronte avranno i neroverdi che vogliono continuare il loro cammino. Dionisi si affida a Defrel in attacco con Berardi, Raspadori e Kyriakopoulos alle sue spalle. L'allenatore ucraino schiera subito il nuovo acquisto Hefti e la coppia Destro-Ekuban in attacco. Ecco le scelte ufficiali: