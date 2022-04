Sassuolo, l’ex Catania Moro si allena con la squadra: ecco cosa manca per l’esordio

Il giovane attaccante potrebbe esordire presto in Serie A

Luca Moro , ex attaccante del Catania , è stato acquistato dal Sassuolo nella scorsa sessione di calciomercato. Il classe 2001 si è messo in mostra in questa stagione con la maglia degli etnei e il club neroverde non ha avuto esitazione nell'assicurarsi il giovane talento. Dopo il fallimento del club siciliano, Moro ha iniziato ad allenarsi col Sassuolo agli ordini dell'allenatore Alessio Dionisi .

Esordio in Serie A vicino per l'attaccante. Per poter essere anche convocato in partite ufficiali, servirà l'autorizzazione della FIGC. Come riferisce Sky Sport, il fallimento del Catania ha, infatti, portato all’azzeramento di tutte le presenze dei giocatori che vi hanno militato: in questo modo, sulla carta Moro questa stagione ha giocato solo con il Padova e potrebbe disputare le ultime partite di campionato con il Sassuolo. I neroverdi sarebbero dunque la sua seconda squadra in stagione anziché la terza che, da regolamento, non può esserci. Il Sassuolo ha fatto richiesta ufficiale alla FIGC e attende una risposta, forte del precedente Freddi Greco che ha già esordito con la maglia del Vicenza.