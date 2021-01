Sassuolo, Magnanelli: “De Zerbi ha fatto capire che il calcio italiano può competere in Europa”

Francesco Magnanelli ha riavvolto il nastro della propria carriera ai microfoni di TRC: “Cinquecento presenze sono tante e io ho avuto la fortuna di averle fatte con la maglia del Sassuolo, questo vale anche di più. L’ho voluto fortemente e ne vado orgoglioso. E’ una grandissima soddisfazione aver fatto gli ultimi 9 anni da capitano. Grandi allenatori? Qui ho avuto i migliori. Al di là della parentesi con Sarri alla Sangiovannese, qui ho avuto Pioli, Allegri, Di Francesco, De Zerbi, Iachini, Mandorlini, Remondini, Gregucci. De Zerbi ha un po’ tracciato la linea in Italia, è stato il primo a far capire che il calcio italiano può competere in Europa”.