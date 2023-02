Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per l'anticipo del campionato di Serie A.

Sassuolo-Napoli si gioca oggi, venerdì 17 febbraio 2023 per l'anticipo di campionato della 23^ giornata. Neroverdi in casa davanti alla capolista per provare nell'impresa.

Sassuolo-Napoli, le ultime Padroni di casa che cercheranno di fare una bella prestazione e di stupire gli avversari. Il Sassuolo di Dionisi potrebbe schierarsi col solito 4-3-3 con Bajrami, Defrel e Laurientè. Berardi non è al top. In mezzo al campo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique dovrebbero esserci certi di una maglia. In difesa Erlic e Tressoldi centrali davanti a Consigli.

Da capire il Napoli di Spalletti se e quanto turnover farà in vista della Champions. Qualche cambio sarà possibile ma, almeno all'inizio, il mister non dovrebbe rinunciare né a Osimhen né a Kvaratskhelia.

Probabili formazioni e dove vederla — Sassuolo-Napoli si gioca, come detto, oggi venerdì 17 febbraio 2023 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 20:45.

La partita di Serie A sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console di videogiochi XBox e PlayStation. Un'altra soluzione, è quella che prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, inoltre, attivando Zona DAZN potrà vedere Sassuolo-Napoli in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.