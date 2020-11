Sassuolo, Berardi: “Che bello essere in vetta. Ora vogliamo vincerle tutte”

Berardi commenta ai microfoni di Sky la vittoria che spedisce il Sassuolo in vetta alla Serie A: “Oggi era difficile, siamo stati bravi perchè loro hanno fatto una grande partita” – dichiara l’esterno offensivo del Sassuolo – . Sul primo posto Berardi è chiaro: “Ci fa piacere essere in testa, se siamo lì è tutto meritato, dobbiamo continuare così e cercare di vincere tutte le partite. Per me è un bel periodo e devo continuare così, sto maturando ancora ma non devo fermarmi mai. La fascia da capitano è un motivo di orgoglio, devo ringraziare tutti i miei compagni, mi supportano sempre come io cerco di fare per loro”.